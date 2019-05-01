Министр промышленности ЧР поддержал Huawei

Новый министр промышленности и торговли Карел Гавличек (от движения ANO) заявил, что ни один участник гостендера, включая китайскую технологическую компанию Huawei, не должен быть заранее исключен из программы на госзаказы, в том числе на создание сети мобильной связи пятого поколения (5G). В поддержку корпорации Huawei высказался также президент Чешской Республики Милош Земан во время своего визита в КНР.

Министр Гавличек отметил, что в данный момент его ведомство ведет переговоры со всеми компаниями, готовыми предоставить услуги на соответствующем уровне. Окончательное решение будет приниматься в зависимости от качества предложений отдельных участников тендера. Следует отметить, что технологиями Huawei пользуются не только все три чешских оператора мобильной связи, но и ряд государственных учреждений и компаний (например, министерство культуры и Чешское телевидение, применяющее сетевые технологии Huawei для хранения и архивации).