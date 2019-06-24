Министр промышленности Чехии подтвердил наличие «грязной» нефти в нефтепроводе «Дружба»

Как сообщает агентство ČTK, на южном отрезке нефтепровода «Дружба» по которому нефть поступает в Чехию, обнаружено некондиционное сырье. Информацию, полученную агентством из нескольких источников, подтвердил министр промышленности и торговли Чешской Республики Карел Гавличек. По его данным, наличие «грязных» примесей было зафиксировано на границе Украины и Словакии.

При этом министр подчеркнул, что в Чехию пока поступает чистая нефть, и до момента попадания на территорию страны «грязного» сырья требуется не менее двух дней. В апреле 2019 года прокачка российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию, на Украину и в ряд стран Европы, включая Чехию, была приостановлена, поскольку сырье оказалось загрязнено хлорорганикой. Поставки российской нефти в Чехию были возобновлены в конце мая.