Министр промышленности Чехии о ЕС: нужны перемены!

По словам министра промышленности Карела Главичека, который вступил в должность во вторник, 30 апреля, если Европейская комиссия и сам Евросоюз в ближайшие годы не изменится, то количество минусов от членства в ЕС превысит количество плюсов. Министр Гавличек отметил, что вступление в ЕС принесло Чехии много преимуществ, особенно экономический капитал и возможность путешествовать и учиться в любой точке Европы.

Однако министр подчеркнул, что ЕС должен уважать независимость отдельных государств и дать им возможность отстаивать свою политику, чтобы иметь возможность влиять на собственную экономику.