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Министр промышленности: Без новых ядерных энергоблоков Чехии не обойтись

Антон Каймаков
21-10-2019
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Глава Министерства промышленности и торговли Карел Гавличек считает строительство в Чешской Республике новых ядерных энергоблоков необходимостью. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной оценке перспективы развития чешской энергетической системы до 2040 года. Соответствующее исследование по заказу ведомства провела компания ČEPS. В настоящее время Чехия является экспортером электроэнергии, однако, по мнению экспертов, с 2030 года ситуация будет меняться. Вдобавок, производство электричества, как ожидается, будет значительно дорожать.

По мнению специалистов, чтобы Чехия оставалась самодостаточной в вопросе обеспечения граждан и производства электричеством, необходимо построить новые ядерные блоки в обеих чешских АЭС.

 
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