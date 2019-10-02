Министр предлагает отказаться от обязательных экзаменов по математике

Министр образования Чехии Роберт Плага предлагает правительству отказаться от введения обязательного экзамена по математике при получении гражданами аттестатов зрелости. По мнению главы ведомства, необходимо оставить за учащимися право выбора и позволить им самим принять решение – сдавать им в рамках обязательных экзаменов математику или же иностранный язык.

Министр обращает внимание, что результаты экзаменов за прошлые годы свидетельствуют о том, что чешские учащиеся в данном предмете ориентируются слабо и не обладают практическими навыками применения изученного материала. Роберт Плага считает необходимым сначала улучшить само преподавание математики в Чехии, и только потом вводить обязательные экзамены по предмету.