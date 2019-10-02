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Министр предлагает отказаться от обязательных экзаменов по математике

Антон Каймаков
02-10-2019
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Министр образования Чехии Роберт Плага предлагает правительству отказаться от введения обязательного экзамена по математике при получении гражданами аттестатов зрелости. По мнению главы ведомства, необходимо оставить за учащимися право выбора и позволить им самим принять решение – сдавать им в рамках обязательных экзаменов математику или же иностранный язык.

Министр обращает внимание, что результаты экзаменов за прошлые годы свидетельствуют о том, что чешские учащиеся в данном предмете ориентируются слабо и не обладают практическими навыками применения изученного материала. Роберт Плага считает необходимым сначала улучшить само преподавание математики в Чехии, и только потом вводить обязательные экзамены по предмету.

 
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