Министр Петршичек улетел в Вашингтон, премьер Бабиш получил приглашение в Белый дом

Американский президент Дональд Трамп пригласил чешского премьера Андрея Бабиша в Белый дом. Визит главы правительства ЧР в Вашингтон должен состояться 7 марта, написал в Твиттере посол США в Чехии Стивен Кинг. По сообщению посла, официальное подтверждение встречи со стороны администрации Белого дома последует в ближайшее будущее.

В Вашингтон в среду отправился с трехдневным визитом и глава МИД Чехии Томаш Петршичек. У министра запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Это первая чешско-американская встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств с 2012 года. Петршичек встретится также с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Агентства США по международному развитию Марком Грином.

«Партнерство Чехии и США длится уже более ста лет, еще со времен дружбы Томаша Гаррига Масарика с Вудро Вильсоном. В Соединенных штатах я буду обсуждать вопросы сотрудничества в области безопасности, инноваций и развития международных отношений, а также говорить о возможностях для чешских бизнесменов. Что касается визитов, то приглашение в Прагу президент Дональд Трамп уже получил, о чем я напомню американской стороне», - заявил Томаш Петршичек перед своим отъездом в Вашингтон.