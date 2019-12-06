Министр Петршичек поблагодарил Францию за поддержку диссидентов в Чехословакии

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в пятницу во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Франции Жаном Ивом Дрианом выразил благодарность за ту поддержку, которая Франция оказывала чехословацкому диссидентскому движению в период до бархатной революции.

Оба политика в послеобеденное время приняли участие в конференции в пражском Каролинуме, посвященной 30-й годовщине падения железного занавеса. Напомним, что первым главой Франции, нанесшим в 1988 г. визит в Чехословакию, был Франсуа Миттеран. По прибытии в Прагу он провел переговоры не только с ее коммунистическим руководством, но наутро следующего дня пригласил на завтрак в пражский дворец Букуа также чешских диссидентов во главе с Вацлавом Гавелом.