Министр Петршичек отправляется с трехдневным визитом в Индию

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в понедельник отправляется с трехдневным визитом в Индию. Главная цель поездки – укрепление двусторонних отношений, особенно в экономической области. Министра сопровождает делегация чешских предпринимателей.

Кроме переговоров с политическими представителями государства, Петршичек в Индии также примет участие в международной конференции Raisina Dialogue 2020, организованной внешнеполитическим ведомством Индии. На конференцию в Дили прибывает ряд высших дипломатических представителей преимущественно европейских и азиатских государств, в том числе и глава европейской дипломатии Жозе Боррелл, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства Австралии Марис Пайен и другие.

Чешско-индийский диалог будет продолжен также в июне текущего года, когда в Чехию планирует прибыть министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.