Министр Петршичек отправится в Женеву на заседание Совета по правам человека ООН

Эва Туречкова
20-02-2019
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Министр иностранных дел Томаш Петршичек на следующей неделе отправляется в Женеву на заседание Совета по правам человека ООН, членом которого с начала текущего года является и Чехия.

Чешский МИД намерен использовать потенциал Совета для осуществления посреднической роли в отношении стран, где на почве нарушений прав человека могут зарождаться открытые конфликты. У Петршичека в Женеве запланированы также двусторонние встречи с Верховным комиссаром по правам человека Мишель Бачелет и генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером.

 
 
 
 
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