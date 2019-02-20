Министр Петршичек отправится в Женеву на заседание Совета по правам человека ООН

Министр иностранных дел Томаш Петршичек на следующей неделе отправляется в Женеву на заседание Совета по правам человека ООН, членом которого с начала текущего года является и Чехия.

Чешский МИД намерен использовать потенциал Совета для осуществления посреднической роли в отношении стран, где на почве нарушений прав человека могут зарождаться открытые конфликты. У Петршичека в Женеве запланированы также двусторонние встречи с Верховным комиссаром по правам человека Мишель Бачелет и генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером.