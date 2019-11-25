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Министр Петршичек отправился с визитом в Милан

Эва Туречкова
25-11-2019
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек отправился с визитом в Милан. Главу МИД ЧР сопровождает делегация чешских предпринимателей. По прибытии во второй по величине город Италии Петршичек первым делом провел встречу с вице-президентом Ломбардии Фабри Салой. Именно в Ломбардию направляется значительная часть чешского экспорта в Италию.

На повестке дня министра в понедельник - также открытие чешско-итальянского бизнес форума.

Напомним, что весной текущего года Чехия открыла в Милане генеральное консульство.

 
 
 
 
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