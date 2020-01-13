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Министр Петршичек отправился с трехдневным визитом в Индию

Эва Туречкова
13-01-2020
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в понедельник отправился с трехдневным визитом в Индию. Главная цель поездки – укрепление двусторонних отношений, особенно в экономической области. Министра сопровождает делегация чешских предпринимателей.

Кроме переговоров с политическими представителями государства, Петршичек в Индии также примет участие в международной конференции Raisina Dialogue 2020, организованной внешнеполитическим ведомством Индии. На конференцию в Дили прибывает ряд высших дипломатических представителей преимущественно европейских и азиатских государств, в том числе и глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства Австралии Мэрис Пэйн и другие.

Чешско-индийский диалог будет продолжен также в июне текущего года, когда в Чехию планирует прибыть министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

 
 
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