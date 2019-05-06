Министр Петршичек отправился на заседание «V4» и государств «Восточного партнерства»

В понедельник в словацкой столице Братислава проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской четверки - Чехии, Словакии, Венгрии и Польши - с представителями государств так называемого Восточного партнерства (в которое входят шесть бывших республик СССР). Цель диалога – более тесное сотрудничество Евросоюза с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Восточное партнерство было создано десять лет назад, первый саммит организации состоялся в Чехии. В переговорах принимает участие также еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.