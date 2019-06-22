Министр Петршичек: ЧР готова в случае необходимости прийти на помощь странам Балтии

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек во время своего пятничного визита в Латвию заверил своих партнеров, что Чехия, состоящая в рядах НАТО, готова прийти как самой Латвии, так и другим странам Балтии на помощь в случае агрессии против суверенитета этих государств.

Петршичек далее обсудил с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом вопросы экономического сотрудничества как на государственном, так и региональном уровнях. Глава чешского внешнеполитического ведомства также навестил чешских военнослужащих, которые находятся в Латвии на миссии в рамках НАТО.