Министр Петршичек: Чехия готова в случае необходимости прийти странам Балтии на помощь

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек во время своего пятничного визита в Латвию заверил своих партнеров, что Чехия, состоящая в рядах НАТО, готова прийти как самой Латвии, так и другим странам Балтии на помощь в случае агрессии против суверенитета этих государств.
Петршичек далее обсудил с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом вопросы экономического сотрудничества как на государственном, так и региональном уровнях. Глава чешского внешнеполитического ведомства также навестил чешских военнослужащих, которые находятся в Латвии на миссии в рамках НАТО.
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