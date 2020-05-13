Министр Петршичек: чешская полиция расследует угрозы в адрес российского дипломата

Чешская полиция расследует угрозы в адрес российского дипломата в Чехии, подтвердил во вторник Чешскому телевидению министр иностранных дел Томаш Петршичек. МИД ЧР обратился в полицию после того, как во внешнеполитическое ведомство поступила просьба со стороны Посольства РФ о предоставлении полицейской охраны одному из его сотрудников.

Петршичек отказался давать ответ на вопрос, является ли дипломат сотрудником российских спецслужб, который согласно информации чешского издания Respekt несколько недель назад прибыл в страну, имея при себе яд рицин.

Петршичек в интервью Чешскому телевидению далее заявил, что в настоящее время диалог между двумя странами можно считать нулевым, а это влияет и на экономическое сотрудничество.

Тем не менее, оба государства договорились о взаимных консультациях на основе договора о дружественных отношениях и сотрудничестве, заключенного между Чехией и Россией в 1993 году.