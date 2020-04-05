Министр образования: в школы и вузы учащиеся смогут вернуться во второй половине мая

Министр образования Чешской Республики Роберт Плага в воскресенье, 5 апреля, сообщил, что, согласно нынешнему плану, ученики начальных и средних школ, а также студенты вузов смогли бы возобновить процесс обучения в своих образовательных учреждениях во второй половине мая.

После открытия школ, подчеркнул министр, принципиальным является установление правил со стороны Министерства здравоохранения, которыми будет предусмотрено достаточное наличие масок, дезинфицирующих средств и термометров для измерения температуры тела. Других вариантов касательно срока открытия школ в зависимости от развития эпидемии коронавируса и с учетом данных Минздрава на текущий день нет, подытожил Роберт Плага.