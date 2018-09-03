Министр образования ратует за повышение престижа учительской профессии

Глава образовательного ведомства Чехии Роберт Плага призвал целенаправленно увеличивать престиж учительской профессии. В первый день нового учебного года министр посетил Школу «Гудцова» в Брно, отмечающую в 2018 году 110-летие со дня основания.

Выступая перед учителями и школьниками, Роберт Плага подчеркнул необходимость сделать процесс обучения увлекательным. Руководитель образовательного ведомства также обратился к родителям школьников, призвав их поддерживать авторитет педагогов в глазах своих детей.