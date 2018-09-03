Министр образования ратует за повышение престижа учительской профессии

Антон Каймаков
03-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Глава образовательного ведомства Чехии Роберт Плага призвал целенаправленно увеличивать престиж учительской профессии. В первый день нового учебного года министр посетил Школу «Гудцова» в Брно, отмечающую в 2018 году 110-летие со дня основания.

Выступая перед учителями и школьниками, Роберт Плага подчеркнул необходимость сделать процесс обучения увлекательным. Руководитель образовательного ведомства также обратился к родителям школьников, призвав их поддерживать авторитет педагогов в глазах своих детей.

Статьи на ту же тему
Иллюстративное фото: Alexas_Fotos / Pixabay, CC0

Аспирантские хлеба

На стипендиальную поддержку каждого обучающегося аспиранта Министерством образования ныне выделяется по 11 250 крон (около 440 евро)…
Фото: Милош Турек

В Прагу съехались послы чешского языка

В Прагу на днях съехались четыре десятка учителей и лекторов чешского языка, которые преподают свой родной язык в сорока точках мира. Ежегодную…
Иллюстративное фото: Гржишка Ниевиадомски, FreeImages

Легко ли быть докторантом в Чехии?

Чехия вслед за большинством европейских стран переживает «докторантский бум», тем не менее число тех, кто закончил обучение остается…
Далее об этом
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 