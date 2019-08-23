Министр образования против введения обязательного экзамена по математике

Антон Каймаков
23-08-2019
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Глава ведомства образования Чехии Роберт Плага намерен добиться отмены решения о введении в 2022 году обязательного экзамена по математике при получении чешскими гражданами Аттестата зрелости. Со ссылкой на результаты экзаменов по математике за последние годы, руководитель ведомства заявил о необходимости улучшения системы преподавания обсуждаемого предмета.

В 2019 году математику в качестве экзаменационного предмета выбрало около 20% чешских граждан, стремившихся получить Аттестат зрелости. Не сдали экзамен по математике 15,6%. В текущем году общее количество провалившихся сократилось на 6,3%, однако, предшествующие периоды были ознаменованы нарастанием числа не выдержавших испытание.

 
 
 
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