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Mинистр образования и школьные профсоюзы пока не достигли договоренности о росте зарплат учителей

Лорета Вашкова
16-10-2019
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Mинистр образования Роберт Плага и школьные профсоюзы, как стало известно 15 октября, пока не достигли договоренности по поводу роста зарплат учителей в следующем году. Поэтому представители профсоюзов и далее не исключают возможности проведения однодневной забастовки в образовательных учреждениях.

Премьер-министр Андрей Бабиш, тем не менее, пообещал руководству профсоюзов провести переговоры по поводу размера зарплат. Об этом в рамках проходящей конференции Školství 2020, посвященной образованию, сообщили глава чешского правительства, министр образования и профсоюзный лидер Франтишек Добшик.

Правительство в законопроекте государственного бюджета на 2020 г. планирует выделить на зарплаты учителей на десять процентов больше, чем в 2019 году, что профсоюзы считают явно недостаточным и требуют выплаты учителям дополнительных средств - например, в виде премий.

 
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