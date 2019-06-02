Министр образования доволен 10-процентным ростом зарплат учителей

Ирина Ручкина
02-06-2019
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Министр образования Роберт Плага (движение ANO) высказал удовлетворение проектом бюджета, который предусматривает повышение заработной платы учителей на 10% в следующем году, притом что первоначально правительство обещало 15-процентный рост. Депутат Ян Чижинский (партия христианских демократов) резко прокомментировал заявление министра Плаги: он убежден, что зарплаты учителей должны расти быстрее. В интервью Чешскому телевидению министр Плага отметил, что он был бы рад, если бы зарплаты удалось повысить на 15%, однако в данной ситуации повышение на 10% – хороший старт, к тому же сейчас проходит первое обсуждение проекта бюджета и конечные показатели могут еще измениться.

Профсоюзы в свою очередь требуют увеличения зарплаты на 15% для учителей и на 10% для непедагогического персонала, в противном случае угрожают забастовкой.

 
 
 
 
 
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