Министр образования ЧР рассказал, как будет проходить возвращение учащихся в школы

Министр образования Чешской Республики Роберт Плага уже ранее заявил, что 25 мая в школы вернутся учащиеся начальных классов первой ступени (с 1 по 5 класс). Министр также отметил, что ученики будут разделены на две группы (максимум по 15 человек), которые не будут пересекаться в школе. В среду, 15 апреля, министр добавил, что хотя в школах будет отменена группа продленного дня (присмотр за детьми после уроков), однако, возможно, уроки для младших классов будут проходить и во второй половине дня. Кроме того, министр подчеркнул, что в случае, если родители отправят младшеклассника в школу, они тем самым теряют право на получение выплат по уходу за ребенком.

Роберт Плага также призвал руководителей школ и педагогов при выставлении полугодовых и годовых оценок учитывать условия жизни и возможность учиться дистанционно у отдельных учеников. Министр попросил отмечать желание учиться и старательность, а не объем сделанных заданий. В то же время, Роберт Плага подчеркнул необходимость придерживаться основ и пройти необходимую годовую школьную программу.