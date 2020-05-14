Министр образования ЧР: Массового закрытия школ больше не будет

В среду, 13 мая, министр образования Чешской Республики Роберт Плага (член правящего движения ANO) заявил, что даже в случае, если осенью случится вторая волна эпидемии коронавируса Covid-19, он не планирует повторно закрыть все учебные заведения в стране.

Министр отметил, что в случае возобновления эпидемии осенью текущего года, министерство, возможно, будет вынуждено закрыть на карантин отдельные классы или школы. Однако, как подчеркнул Роберт Плага, министерство образования совместно с эпидемиологами сделают все, чтобы в этом не было необходимости.