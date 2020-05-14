Архив передач

Министр образования ЧР: Массового закрытия школ больше не будет

Ирина Ручкина
14-05-2020 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В среду, 13 мая, министр образования Чешской Республики Роберт Плага (член правящего движения ANO) заявил, что даже в случае, если осенью случится вторая волна эпидемии коронавируса Covid-19, он не планирует повторно закрыть все учебные заведения в стране.

Министр отметил, что в случае возобновления эпидемии осенью текущего года, министерство, возможно, будет вынуждено закрыть на карантин отдельные классы или школы. Однако, как подчеркнул Роберт Плага, министерство образования совместно с эпидемиологами сделают все, чтобы в этом не было необходимости.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 