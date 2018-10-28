Министр обороны США принес соболезнования в связи с гибелью чешских солдат в Афганистане

Министр обороны США Джеймс Норман Мэттис, прибывший в Прагу в связи с празднованием 100-летия Чехословакии, принес соболезнования в связи с гибелью чешских солдат в Афганистане, где в этом году пало четверо военнослужащих из состава миссии Чехии.

В ходе пресс-конференции по итогом встречи с премьер-министром Андреем Бабишем глава Минобороны США также высоко оценил усилия Чехии как члена НАТО по поддержанию мира и безопасности на планете, прежде всего в Афганистане, а также присутствие чешских сил в странах Балтии и роль в борьбе с ИГИЛ. Мэттис указал на важную роль посольства Чехии, которое продолжает работать в Дамаске.

Премьер-министр Андрей Бабиш ознакомил Джеймса Мэттиса с ростом оборонного бюджета Чехии, а также подтвердил обязательства, взятые Чешской Республикой, об увеличении к 2024 г. военных расходов до 2% ВВП.