Mинистр обороны отравляется в США с рабочим визитом

Mинистр обороны ЧР Любомир Метнар в четверг, 10 декабря, подпишет в США договор о приобретении 12 вертолетов для Армии Чешской Республики общей стоимостью более чем 14 млрд крон.

Глава оборонного ведомства отправляется за океан уже во вторник, 9 декабря, и встретится в США со своим коллегой Марком Эспером для обсуждения ситуации, сложившейся в НАТО, и, возможно, миссии в Афганистане.