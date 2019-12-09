Архив передач

Mинистр обороны отравляется в США с рабочим визитом

Лорета Вашкова
09-12-2019
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Mинистр обороны ЧР Любомир Метнар в четверг, 10 декабря, подпишет в США договор о приобретении 12 вертолетов для Армии Чешской Республики общей стоимостью более чем 14 млрд крон.

Глава оборонного ведомства отправляется за океан уже во вторник, 9 декабря, и встретится в США со своим коллегой Марком Эспером для обсуждения ситуации, сложившейся в НАТО, и, возможно, миссии в Афганистане.

 
 
 
 
 
 
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