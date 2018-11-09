Министр обороны: История чешской государственности связана с армией

Выступая на мероприятии, приуроченном ко Дню военных ветеранов и 100-летию окончания Первой мировой войны 11 ноября, министр обороны Чехии Любомир Метнар подчеркнул, что история чешской государственности тесно связана с армией.

На акции, проходившей на пражской площади Мира, глава Минобороны дал высокую оценку действиям чешских военнослужащих за границей и почтил память четырех солдат, погибших недавно при несении службы в Афганистане. Метнар подчеркнул, что чешские силы в составе международных миссий защищают свой народ от террористических атак и потока нелегальных мигрантов. По данным, которые сообщил замначальника Генштаба Иржи Вернер, в настоящее время за границами страны служит более 800 чешских военных, которые принимают участие в 15 операциях, проходящих в 13 странах.

На площади Мира, перед храмом св. Людмилы, была выставлена военная техника, в том числе гаубица, военный автомобиль «хаммер», боевая бронированная машина Pandur и макет британского истребителя времен Второй мировой войны Spitfire. Присутствующие установили на площади 30 крестов в память о военных, отдавших свои жизни в ходе миссий за рубежом.