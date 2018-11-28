Министр обороны ЧР отрицает причастность чешских военнослужащих к гибели арестованного афганского солдата

Глава Минобороны Любомир Метнар заявил, что чешские военнослужащие не причастны к смерти арестованного афганского солдата. 19-летний Вахидулла Хан скончался, находясь под арестом по подозрению в убийстве чешского военного кинолога Томаша Прохазки.

Издание New York Times сообщает о том, что в ходе расследования обстоятельств гибели Хана допрашиваются военнослужащие Чехии и США. Любомир Метнар в своем заявлении подчеркнул, что чешские военные, участвующие в операции НАТО в Афганистане, действуют в строгом соответствии с международным гуманитарным правом. Министр также сообщил, что пока не знает результатов расследования смерти афганца.

22 октября 2018 г. служащий афганской армии Вахидулла Хан открыл огонь по автомобилю с чешскими военнослужащими на базе Шинданд в Афганистане. В результате погиб военный кинолог Томаш Прохазка, еще двое получили ранения. Хана арестовали афганские военные, после чего он был помещен в тюремную камеру на военной базе. New York Times со ссылкой на афганские и американские источники сообщает, что во время допроса он был жестоко избит и подвергся пыткам, после чего был передан афганским властям. Спустя несколько часов Хан скончался.