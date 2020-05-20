Архив передач

Министр обороны Чехии сообщил, что чтит память павших бойцов Красной армии, но памятник Коневу не является военным захоронением

Катерина Айзпурвит
20-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

«Я хочу вас заверить, что Чешская Республика уважает память воинов Красной армии, павших за освобождение Чехословакии во Время второй мировой войны», – сообщает глава Минобороны ЧР Лубомир Метнар в ответе на письмо своего российского коллеги Сергея Шойгу. «К сожалению, я не могу выполнить Вашу просьбу о передаче памятника маршала Конева Российской Федерации. Монумент не является имуществом Министерства обороны и не был установлен на принадлежащей ему территории. Также, согласно законодательству, памятник невозможно было причислить к категории "военная могила"», – сообщает Лубомир Метнар в письме, отосланном в конце прошлой недели, текст которого был передан в прессу 19 мая.

Решение о демонтаже принадлежащего району памятника принимала администрация Праги-6, и Минобороны не может, согласно закону, вмешиваться в ее имущественные права, сообщает министр.

В начале апреля Сергей Шойгу обратился к Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве скульптуру маршала Конева, демонтированную с пьедестала в шестом районе Праги. РФ и ее представители утверждают, что памятник входит в число военных захоронений, по взаимному уходу за которыми чешская и российская стороны заключили соглашение.

Глава Минобороны Чехии, со своей стороны, указал, что его ведомство координирует уход за почти 4000 русских военных захоронений, ежегодно выделяя дотации для их ремонта. Значительный вклад в это, по свидетельству Метнара, вносят также населенные пункты Чехии, где захоронения находятся.

Министр обороны в ответном письме российскому коллеге выразил надежду, что напряженность в отношениях между двумя странами, возникшая после демонтажа в апреле 2020 г. памятника советскому военачальнику, будет урегулирована в ходе планируемого обсуждения проблемы на уровне МИД двух стран.

Катерина Айзпурвит
20-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 