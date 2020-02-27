Министр культуры Заоралек отменил проект Czechiana

Министр культуры Любомир Заоралек принял решение отменить проект Czechiana стоимостью в 449,5 миллионов крон, так как, на его взгляд, он излишне объемен и дорог.

Речь идет о создании сайта, который должен упростить доступ к фотоматериалам, текстовым, аудиовизуальным и звуковым файлам, содержащим произведения, входящие в состав культурного наследия Чехии. Как подчеркнул министр, прекращение проекта, который он назвал черной дырой, не повлечет за собой финансовые и правовые санкции.

Изначально проект должен был заработать еще в октябре прошлого года, система создавалась с целью включения в общеевропейскую информационную систему. По мнению Заоралека, требования Евросоюза можно удовлетворить и без дорогостоящего проекта.