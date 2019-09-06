Министр культуры России назвал старосту района Праги нацистом

Министр культуры России Владимир Мединский в пятницу, 6 сентября, выступая перед российскими СМИ в Мурманске, назвал старосту района Прага-6 Oндржея Koларжа «гауляйтером местного масштаба». Районную администрацию глава Минкульта РФ подверг резкой критике за намерение перенести со своей территории памятник маршалу Ивану Коневу.

Одновременно Владимир Мединский поблагодарил президента Чехии Милоша Земана за то, что он заступился за этот памятник, сообщает чешское информационное агентство ЧТК. В четверг, 5 сентября, президент Чехии Милош Земан в программе частного телеканала Barrandov раскритиковал планы убрать с пражской площади Интербригады памятник Коневу, отметив: «Те, кто воюет со статуями, трусливы, так как статуя не может обороняться. Я бы советовал оставить памятник на месте и не ставить себя в неловкое положение из-за незнания истории». «Вероятно, российский министр культуры увидел, что староста Праги-6 собирается убрать памятник освободителю концлагеря смерти Освенцим. Я прекрасно понимаю его негодование», – заявил пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек.

Владимир Мединский предполагает, что после того как глава Чехии выступил за сохранение монумента, власти шестого столичного района «примут правильное решение», сообщает ЧТК.

«Прага была освобождена уже после падения Берлина. Была брошена армия Конева, 12 тыс. наших солдат погибли, освобождая Прагу. Благодарные жители Праги поставили Коневу памятник. А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города. Такой гауляйтер местного масштаба. И президент Милош Земан, как человек мудрый и образованный, сказал, что это безобразие, и так делать нельзя. Надеемся, что после его выступления местные власти примут правильное решение», — заявил Мединский, слова которого цитирует российское информагентство ТАСС.

На заявление Владимира Мединского ответил в своем микроблоге Twitter сенатор Павел Фишер. «Российский министр культуры не должен вмешиваться в то, как мы в своей стране поступим с памятником маршалу Коневу. Нам никто не будет диктовать, как трактовать историю, и что правильно, а что нет», – подчеркнул сенатор, который считает, что на подобное заявление должно отреагировать правительство Чехии.

Депутат от компартии Иржи Долейш, комментируя ситуацию, сказал, что «возможно, Коларж твердолобый кремлефоб, однако словесные нападки с российской стороны достаточно истеричны».

Председатель партии ТОР-09, евродепутат Иржи Поспишил считает заявление российского министра скандальным. «Приравнивать политика демократической политической партии к региональному лидеру НСДАП абсолютно неприемлемо», – подчеркнул он, добавив, что такое сравнение «топчет память жертв Второй мировой войны».

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек Владимира призвал Мединского извиниться. «Заявление министра культуры Российской Федерации я считаю неприемлемым. Полагаю, что принесение извинений помогло бы сделать ситуацию менее напряженной», – считает глава МИД Чехии.