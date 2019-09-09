Министр культуры ЧР на встрече с послом КНР осудил решение Китая отменить гастроли в стране чешских коллективов

Министр культуры Чешской Республики Любомир Заоралек во время встречи с послом КНР Чанг Тьен-минем осудил решение властей Китая отменить гастроли чешских музыкальных коллективов. По мнению Любомира Заоралека, это вредит имиджу Китая в Чехии, и посол как представитель китайской стороны несет ответственность за подобные шаги.

Выступая до начала встречи перед журналистами, чешский министр подчеркнул, что китайская сторона действует вразрез с предыдущими договоренностями. Указывая на абсурдность ситуации, Любомир Заоралек, ранее занимавший пост министра иностранных дел, сказал, что «скоро в Китае будет запрещено исполнять произведения Антонина Дворжака и Бедржиха Сметаны, из-за того что они долго жили в Праге».

Недавно китайские власти отменили гастроли в КНР оркестра PKF - Prague Philharmonia, квартета им. Пражака, Симфонического оркестра «Чешского Радио» и Guarneri Trio Prague. Причиной такого решения наблюдати называют намерение мэра Праги Зденека Гржиба внести изменения в текст договора между чешской столицей и Пекином, убрав оттуда пункт о признании принципа «единого Китая», что подразумевает признание частью КНР Тайваня и Тибета.