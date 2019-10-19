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Министр культуры Чехии хочет, чтобы выводы парламентской комиссии по приватизации OKD пересмотрела прокуратура

Катерина Айзпурвит
19-10-2019
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Министр культуры Любомир Заоралек заявил, что он не согласен с недавним решением Следственного комитета нижней палаты чешского парламента о возбуждении уголовного дела в отношении ряда бывших политиков, причастных к приватизации горнодобывающей компании OKD.

Любомир Заоралек выразил пожелание, чтобы государственный прокурор пересмотрел резолюцию комиссии и оценил оправданность подобных шагов.

По мнению комиссии, приватизация и ряд сомнительных проектов, сопровождавших сделки, шли вразрез с интересами государства. Комиссия предложила возбудить уголовные дела в отношении четырех бывших министры и ряда бизнесменов.

 
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