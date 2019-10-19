Министр культуры Чехии хочет, чтобы выводы парламентской комиссии по приватизации OKD пересмотрела прокуратура

Министр культуры Любомир Заоралек заявил, что он не согласен с недавним решением Следственного комитета нижней палаты чешского парламента о возбуждении уголовного дела в отношении ряда бывших политиков, причастных к приватизации горнодобывающей компании OKD.

Любомир Заоралек выразил пожелание, чтобы государственный прокурор пересмотрел резолюцию комиссии и оценил оправданность подобных шагов.

По мнению комиссии, приватизация и ряд сомнительных проектов, сопровождавших сделки, шли вразрез с интересами государства. Комиссия предложила возбудить уголовные дела в отношении четырех бывших министры и ряда бизнесменов.