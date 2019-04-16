Министр культуры Чехии предложил Франции помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари

Министр культуры Чехии Антонин Станек сообщил агентству ČTK, что готов предложить Франции помощь чешских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери, где вечером 15 апреля произошел разрушительный пожар. Многие чешские политики выражают соболезнования Франции в связи с ущербом, который огонь нанес памятнику мирового масштаба.

«Мне печально видеть эти ужасные кадры парижского собора Нотр-Дам, охваченного пламенем. Я написал смс президенту Эмманюэлю Макрону, для которого эта такая же трагедия, как и для всего французского народа», – сообщил в своем микроблоге премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Глава МИД Томаш Петршичек сравнил катастрофу в соборе Парижской Богоматери с пожаром в Национальном театре в Праге 1881 года. «Большое несчастье видеть пылающий собор Нотр-Дам. И у нас, чехов, это чувство печали переходило из поколения в поколение, когда горело здание, связанное с нашей национальной историей», – написал глава МИД в своем Twitter.

Предположительно, пожар в соборе, чья история насчитывает более 850 лет, вспыхнул из-за ремонтных работ, однако окончательная причина катастрофы еще не выяснена. Обрушился шпиль собора, часы и большая часть кровли. Нотр-Дам-де-Пари являлся самой посещаемой достопримечательностью Франции – ежегодно там бывало свыше 13 млн человек.