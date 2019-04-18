Министр культуры Чехии отправил в отставку главу Национальной галереи

Министр культуры Антонин Станек отправил в отставку директора Национальной галереи Праги Иржи Файта и директора Оломоуцкого музея искусств Михала Соукупа. На Файта Станек подал два заявления в полицию, в ближайшее время будет подано и третье. Исполняющим обязанности директора Национальной галереи был назначен Иван Моравек.

Станек уволил руководителей крупных культурных учреждений страны на основании юридического анализа текущих результатов проверок. «Оба директора утратили мое доверие, я сомневаюсь, что они способны эффективно управлять такими важными учреждениями с таким огромным бюджетом. Еще в прошлом году Министерство культуры было вынуждено выделить дополнительно 15 млн крон для покрытия убытков Национальной галереи, похожая ситуация ожидается и в этом году», - отметил глава Минкульта.