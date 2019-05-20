Министр культуры Антонин Станек подал прошение об отставке

Катерина Айзпурвит
20-05-2019
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Глава Министерства культуры от ЧСДП Антонин Станек вручил главе кабинета Андрею Бабишу прошение об отставке. Председатель коалиционной партии социал-демократов Ян Гамачек ожидает, что председатель правительства в ходе встречи 20 мая передаст прошение президенту Милошу Земану. Ранее глава государства отложил свое заявление по поводу отставки министра до встречи с Антонином Станеком, которая запланирована на 28 мая.

В адрес главы Минкульта давно звучала критика, усилившаяся после снятия им с должности директора Национальной галерее Праги Иржи Файта и директора музея Оломоуца Михала Соукупа.

 
 
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