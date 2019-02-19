Министр иностранных дел поддерживает идею принятия сирийских сирот

Руководитель внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек не видит проблемы в том, чтобы страна приняла 14 сирийских сирот, которые проживают в настоящее время в греческих лагерях для беженцев. Автором этого плана, который Томаш Петршичек осенью прошлого года уже обсуждал с главой МВД и вице-премьером Яном Гамачеком, является чешский евродепутат от партии христианских демократов Михаэла Шойдрова.

«Я думаю, что Чешская Республика достаточно большая страна для того, чтобы могла оказать помощь 14 маленьким детям, пострадавшим от конфликта в Сирии», – заявил руководитель чешского МИД. Одновременно Томаш Петшичек напомнил, что вопрос о приеме детей-беженцев на территории страны находится в ведении МВД Чехии.