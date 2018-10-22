Министр иностранных дел планирует активизировать работу чешской дипломатии в Африке

Новый глава МИД Томаш Петршичек в телеинтервью сообщил, что придает большое значение отношениям с соседними государствами. После поездки в Берлин, ставшей его первым визитом на министерском посту, Томаш Петршичек до конца текущего года планирует посетить Францию, которая, по его словам, обладает большим потенциалом для чешских предпринимателей.

Также глава МИД подчеркнул важную внешнеполитическую роль Африки. Глава ведомства сообщил, что Чехия будет усиливать дипломатическое присутствие в странах Сахеля и развивать отношения с государствами Северной Африки.