Министр иностранных дел: о планах и целях

В четверг, 18 октября, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек выступил с речью, в которой представил свое видение чешской внешней политики. Он отметил, что хочет ввести в работу министерства принцип «трех К»: добиться того, чтобы деятельность МИДа была «континуальной», «когерентной» и «консенсуaльной». По словам министра, «континуальность» означает непрерывность хода работы министерства, вне зависимости от политической ситуации в стране; «когерентность» понимается как целостность, чтобы в будущем не возникало ситуации, когда разные кабинеты МИДа придерживаются разных мнений; под «консенсуaльностью» он имеет в виду необходимость найти консенсус не только внутри МИДа, но и в сотрудничестве с другими министерствами.

Томаш Петршичек подчеркнул, что работа министерства будет по-прежнему основываться на сотрудничестве с НАТО и ЕС, МИД будет стремиться наладить контакты со всеми политическими организациями, партиями и кабинетами. Министр заявил, что внешняя политика страны должна базироваться на главных принципах и приоритетах Чешской Республики, к которым относятся свобода, демократия, защита прав человека, верховенство закона и равенство перед законом, а также солидарность и ответственность.

По словам Томаша Петршичека, отношения Чехии с ее геополитическими соседями находятся на пике своего развития. Министр отметил важность стратегического диалога с Германией и плодотворной работы в рамках Вышеградской группы. В ближайшее время Чехия начнет сотрудничество с Бухарестской девяткой и Инициативой трех морей. Приоритетом чешской внешней политики будет построение отношений с балканскими странами и развитие Восточного партнерства – проект Европейского Союза, имеющий основной целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.