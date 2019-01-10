Министр иностранных дел назвал высказывания посла Китая о результатах встречи с главой чешского правительства «неудачными»

Тимур Кашапов
10-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Министр иностранных дел ЧР Томас Петршичек сообщил послу Китая Чанг Мин Тину, что публикация содержания неформальных переговоров с главой чешского правительства было «неудачным» решением. Таким образом он отреагировал на высказывания представителя КНР о предрождественской встрече с премьер-министром Андреем Бабишем, на которой обсуждалось официальное предупреждение Национального управления кибернетики и информационной безопасности (NÚKIB) в вопросе использования аппаратного и программного обеспечения китайских компаний Huawei и ZTE.

Петршичек высказал надежду на то, что подобные «недоразумения» повторяться не будут, и назвал инцидент «закрытым». Он также порекомендовал послу Китая отдать распоряжение удалить со страницы посольства Китая в соцсети Facebook пост, в котором он прокомментировал содержание декабрьской встречи с Андреем Бабишем.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 