Министр иностранных дел намерен баллотироваться на пост заместителя председателя ЧСДП

Министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек намерен участвовать в выборах заместителя председателя Чешской социал-демократической партии на съезде, который состоится в марте этого года. Об этом политик заявил в интервью iDnes.cz, пояснив, что с соответствующим запросом обратиться к руководству пражской ячейки партии.

Министр Петршичек неоднократно подвергался критики со стороны президента Милоша Земана и Компартии, которая поддерживает действующее коалиционное правительство ANO и ЧСДП. Тем не менее, глава социал-демократов Ян Гамачек исключил его отставку.