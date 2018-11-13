Министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек прибыл с двухдневным визитом в Израиль и Палестину, который запланирован за две недели до приезда туда президента Чехии Милоша Земана. Глава республики откроет в Иерусалиме Чешский дом, что, по его словам, станет первым шагом к переносу посольства Чешской Республики из Тель-Авива в Иерусалим.

В программе главы МИД Томаша Петршичека – посещение Чешского дома, торжественное открытие которого запланировано на 27 ноября 2018 г., встреча с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и открытие 6-го Чешско-израильского форума. Также министр иностранных дел ЧР посетит территорию Палестины. В Рамалле глава чешского внешнеполитического ведомства обсудит с палестинскими министром иностранных дел Риядом Аль-Малики перспективы мирного процесса на Ближнем Востоке и чешско-палистинские отношения.