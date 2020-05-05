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Министр иностранных дел ЧР предложил России обсудить вопрос демонтажа памятника Коневу в Праге

Тимур Кашапов
05-05-2020
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По словам министра иностранных дел ЧР Томаша Петршичека, чешская сторона выступила с предложением к России разрешить взаимные споры, которые, в частности, касаются вопрос демонтажа памятника маршалу И.С. Коневу. Соответствующий запрос Прага уже направила российской стороне.

Об этом Петршичек заявил в ходе заседания Палаты депутатов, на которой некоторые оппозиционные политики потребовали отдельного рассмотрения вопроса взаимоотношений с РФ и более решительного выступления правительства против вмешательства Москвы во внутренние дела Чехии. Ранее председатель партии TOP 09 Маркета Пекарова Адамова заявила, что кабмин никак не прокомментировал агрессивные действия Москвы.

 
 
 
 
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