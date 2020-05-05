Министр иностранных дел ЧР предложил России обсудить вопрос демонтажа памятника Коневу в Праге

По словам министра иностранных дел ЧР Томаша Петршичека, чешская сторона выступила с предложением к России разрешить взаимные споры, которые, в частности, касаются вопрос демонтажа памятника маршалу И.С. Коневу. Соответствующий запрос Прага уже направила российской стороне.

Об этом Петршичек заявил в ходе заседания Палаты депутатов, на которой некоторые оппозиционные политики потребовали отдельного рассмотрения вопроса взаимоотношений с РФ и более решительного выступления правительства против вмешательства Москвы во внутренние дела Чехии. Ранее председатель партии TOP 09 Маркета Пекарова Адамова заявила, что кабмин никак не прокомментировал агрессивные действия Москвы.