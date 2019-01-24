Министр иностранных дел Чехии встретится в Украине с президентом и представителями крымских татар

Тимур Кашапов
24-01-2019
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Министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек в ходе своего визита в Украину встретится с президентом Петром Порошенко и представителями крымских татар. В последние годы представители татарского меньшинства неоднократно протестовали против оккупации Россией украинского полуострова Крым. Поддержка территориального единства Украины будет одной из главных тем визита Петршичека, говорится в заявлении МИД Чехии. Трехдневный визит политика начнется в воскресенье, 27 января.

Помимо Порошенко, Петршичек встретится с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и председателем Верховной Рады Андреем Парубием. «Основными темами переговоров станут поддержка территориального единства и суверенитета Украины, оценка и поддержка процесса реформ и чешско-украинских отношений», - сообщили в министерстве.

 
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