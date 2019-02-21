Министр иностранных дел Чехии встретился с советником Белого дома по нацбезопасности

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в четверг, 21 февраля, встретился с советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Темой переговоров было главным образом сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Глава чешской дипломатии проинформировал Болтона о решении правительства Чехии увеличить расходы на оборону к 2024 году, а также обсудил с ним сотрудничество обеих стран в области науки и исследований и текущие проблемы кибербезопасности.

Белый дом считает «заслуживающим подражание» действия чешского правительства по защите критической инфраструктуры, отметил, в свою очередь, Джон Болтон. Он также поблагодарил Прагу за участие в коалиции против Исламского государства и за то, что Чехия продолжает исполнять функции «державы-покровительницы» Вашингтона в Сирии, оказывая консульские услуги людям, имеющим американское гражданство, и наблюдая за американскими объектами на местах.