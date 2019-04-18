Министр иностранных дел Чехии встретился с коллегами из других стран ЕС

Тимур Кашапов
18-04-2019
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Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек встретился с министрами иностранных дел стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) и Франции. Главными темами саммита в Братиславе были майские выборы в Европейский парламент, будущее ЕС после Брексит, обороноспособность ЕС и предстоящее председательство Чехии в Вышеградской четверке.

«Выборы в Европейский парламент в этом году станут важной вехой в истории европейской интеграции, которая покажет силу демократических ценностей и европейских традиций», - сказал, в частности, Томаш Петршичек.

Главы внешнеполитических ведомств высказались за сохранение тесных отношений с Великобританией даже после того, как она выйдет из ЕС. Затем министры рассмотрели вопрос обороноспособности ЕС, согласившись с тем, что НАТО является гарантом безопасности в Европе. Укрепление европейского оборонного потенциала должно привести к укреплению Североатлантического альянса в целом, подчеркнули политики.

Тимур Кашапов
18-04-2019
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