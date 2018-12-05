Министр иностранных дел Чехии Т. Петршичек выразил поддержку своему украинскому коллеге П. Климкину

Катерина Айзпурвит
05-12-2018
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В ходе проходящего в Брюсселе саммита НАТО глава МИД ЧР Томаш Петршичек провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«В ходе переговоров с министром Павлом Климкиным я выразил ему нашу всецелую поддержку. Чешская Республика не признает аннексию Крыма Россией, отвергает милитаризацию этого полуострова и Азовского моря. Мы стоим на стороне Украины в тяжелые времена. Самый лучший ответ на российское давление – это сильная, демократическая и процветающая Украина», – написал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в своем Twitter.

 
 
 
 
 
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