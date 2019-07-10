Министр иностранных дел Чехии совершает рабочий визит в Грузию

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек начал рабочий визит в Грузию со встречи со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. По оценке сторон, чешско-грузинские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Представители обоих государств подтвердили свою заинтересованность в развитии инвестиций и торгового оборота, который в 2018 г. достиг 100 млн евро.

«Мы осуждаем военное присутствие в регионе России, поддержку сепаратистов и кампании по дезинформации», – сообщает Томаш Петршичек в своем микроблоге Twitter.

В рамках встречи стороны подписали соглашение «О сотрудничестве в борьбе с преступностью между Грузией и Чешской Республикой», а также протокол «Об имплементации соглашения между правительствами Грузии и Чешской республики о реадмиссии незаконно призывающих лиц между Грузией и ЕС».

В рамках визита министр иностранных дел Чехии также проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Мамукой Бахтадзе. По сообщению МИД Чехии, 11 июля Томаш Петршичек примет участие в Батумской международной конференции «10 лет ценного партнерства — пройденный путь и перспективы».