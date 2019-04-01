Министр иностранных дел Чехии прокомментировал первый тур выборов украинского президента

Тимур Кашапов
01-04-2019
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Министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек высоко оценил тот факт, что Украине удалось провести первый тур президентских выборов без серьезных эксцессов. Хорошей новостью, по его мнению, является и высокая явка избирателей. «Я рад, что несколько тысяч граждан Украины проголосовали также в Праге и Брно», - добавил министр.

Петршичек считает, что второй тур выборов пройдет спокойно, а новоизбранный президент совместно с новым парламентом, который украинцы изберут осенью, продолжит проводить политические и экономические реформы и сохранит курс на сближение страны с Европейским Союзом.

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