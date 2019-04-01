Министр иностранных дел Чехии прокомментировал первый тур выборов украинского президента

Министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек высоко оценил тот факт, что Украине удалось провести первый тур президентских выборов без серьезных эксцессов. Хорошей новостью, по его мнению, является и высокая явка избирателей. «Я рад, что несколько тысяч граждан Украины проголосовали также в Праге и Брно», - добавил министр.

Петршичек считает, что второй тур выборов пройдет спокойно, а новоизбранный президент совместно с новым парламентом, который украинцы изберут осенью, продолжит проводить политические и экономические реформы и сохранит курс на сближение страны с Европейским Союзом.