Министр иностранных дел Чехии призвал допустить наблюдателей ООН на Крым и Донбасс

Катерина Айзпурвит
25-02-2019
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«Мы высоко оцениваем работу в Украине миссии наблюдателей ООН по правам человека. Мы призываем все страны к всестороннему сотрудничеству с наблюдателями для обеспечения их доступа на оккупированный Крым и на территорию, контролируемую вооруженными группировками, которые поддерживает Россия», – написал в своем микроблоге Twitter глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Минтстр иностаранных дел Чешсой Республики принимает участие в саммите Совета ООН по правам человека, который 25 и 26 февраля проходит в Женеве.

 
 
 
 
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