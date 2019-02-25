Министр иностранных дел Чехии призвал допустить наблюдателей ООН на Крым и Донбасс

«Мы высоко оцениваем работу в Украине миссии наблюдателей ООН по правам человека. Мы призываем все страны к всестороннему сотрудничеству с наблюдателями для обеспечения их доступа на оккупированный Крым и на территорию, контролируемую вооруженными группировками, которые поддерживает Россия», – написал в своем микроблоге Twitter глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Минтстр иностаранных дел Чешсой Республики принимает участие в саммите Совета ООН по правам человека, который 25 и 26 февраля проходит в Женеве.