Министр иностранных дел Чехии посетит США

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в феврале посетит Соединенные Штаты Америки и обсудит со своим коллегой Майком Помпео возможную встречу премьер-министра ЧР Андрея Бабиша и президента США Дональда Трампа. Встреча Бабиша и Трампа может состояться уже этой весной, пишет сегодня Hospodářské noviny. По данным издания, организации встрече поспособствовали решительные действия чешского правительства в отношении китайской компании Huawei.

Петршичек пробудет в Вашингтоне два дня – 21 и 22 февраля. «Кибербезопасность будет одной из тем, которую я собираюсь поднять в беседе с госсекретарем США», - сказал министр Hospodářské noviny. Он также подтвердил, что обсудит возможную встречу главы чешского правительства и американского президента. «Я думаю, что приглашение премьера в Белый дом могло бы поспособствовать улучшению наших отношений», - подчеркнул глава МИД ЧР.