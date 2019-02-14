Министр иностранных дел Чехии посетил Норвегию

Тимур Кашапов
14-02-2019
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Чешская Республика и Норвегия будут обмениваться дополнительной информацией об усыновленных гражданами Норвегии чешских детях. Это один из важнейших итогов визита министра иностранных дел ЧР Томаша Петршичека в скандинавскую страну.

«На встрече с норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде была дана высокая оценка отношениям между нашими странами. Была отмечена положительная роль норвежских фондов и экологическая политика Норвегии. Я рад, что мне удалось договориться о повышении информированности чешских властей о судьбе чешских детей. Мы также выступаем за углубление сотрудничества с Осло в области безопасности, обороны и сотрудничества с НАТО», - сообщил Петршичек по возвращению в Чехию.

 
 
 
 
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